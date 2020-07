Politie identificeert mogelijke oplichters Tim Van Der Zeypen

15u00 0 Heist-Op-Den-Berg De politie van Heist-op-den-Berg heeft in een onderzoek naar mogelijke oplichters, twee personen kunnen identificeren. Het kon dat doen dankzij de hulp van enkele buurtbewoners.

Ruim twee weken geleden werden enkele inwoners van Heist-op-den-Berg lastig gevallen door een onbekende man. De man ging aanbellen bij de mensen en stelde vervolgens voor om klusjes uit te voeren. Zo werd er onder meer aangeboden om het dak te ontmossen of om elektriciteitswerken uit te voeren. Wanneer er werd geweigerd, begon de man allerlei bedreigingen te uiten. De politie werd er bij gehaald en startte een onderzoek op. Er kwamen in totaal een drietal meldingen binnen. “Dankzij de tips van de inwoners, konden we twee personen identificeren”, bevestigt Kim Bastiaens van de politiezone Heist. “Het onderzoek wordt nu verder gezet.”