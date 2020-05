Politie flitst zeventig autobestuurders Tim Van Der Zeypen

28 mei 2020

11u55 0 Heist-Op-Den-Berg De politiezone van Heist-op-den-Berg heeft bij vijf verschillende snelheidscontroles in totaal 920 auto’s gecontroleerd.

“Zeventig bestuurders reden te snel en krijgen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus”, meldt de politiezone. De politie controleerde onder meer in de Hoge Brugstraat, de Louis Van Bauwelstraat, de Schriekstraat, de Lauwrijkstraat en de in de Langstraat.