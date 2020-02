Politie controleerde drie maanden lang op drugsoverlast: “68 personen gecontroleerd, acht ervan hadden drugs op zak” TVDZM

01 februari 2020

De politie van Heist-op-Berg heeft de afgelopen drie maanden lang een controleactie gehouden op drugsoverlast. Vanaf november 2019 tot januari 2020 werden er in totaal 68 personen en veertien auto’s gecontroleerd. “Acht ervan hadden drugs in hun bezit”, luidt het bij de politiezone Heist. “Er werd telkens een proces-verbaal opgesteld en de drugs werd in beslag genomen.” De politie kondigt tot slot nog aan dat gelijkaardige controles in de toekomst zullen worden herhaald.