Politie betrapt vijf personen met drugs TVDZM

13 januari 2020

De politie van Heist-op-den-Berg heeft een controleactie uitgevoerd in de stationsbuurt. “Maar ook in andere buurten waar overlast werd gemeld.” In totaal werden er 31 personen gecontroleerd. Bij vijf personen werd er drugs gevonden. Er werd telkens een proces-verbaal opgesteld.