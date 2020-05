Politie betrapt samenscholing in Heist: “Boetes voor zes personen” Antoon Verbeeck

10 mei 2020

17u06 0

Hoewel er al weken lang een samenscholingsverbod geldt, zijn er toch nog een aantal burgers die deze regel aan hun laars lappen. Zo ook in Heist-op-den-Berg. Een patrouille van de lokale politiezone ontving op zaterdag, een dag voor de invoering van de regel van vier bezoekers per gezin, een melding van een samenscholing. “Eens ter plaatse bleek het om zes personen te gaan. Ze ontvingen allemaal een boete”, meldt Kim Bastiaens, adviseur Communicatie en Sociale Zorg bij Lokale Politiezone Heist. Buiten deze zes gevallen werden er op zaterdag geen andere boetes voor samenscholing uitgeschreven in Heist-op-den-Bergen en deelgemeenten.