Politie betrapt minderjarigen met drugs

10 juni 2020

De politie van Heist-op-den-Berg heeft op de Boonmarkt in Hallaar vier jongeren betrapt die in het bezit waren van drugs. "Het ging onder meer om hasj en cannabis”, meldt de lokale politiezone. De drugs werd in beslag genomen. De jongeren werden betrapt door een interventieploeg van de politie. Zij voerde de controle uit naar aanleiding van enkele klachten van overlast. “Ook de komende weken zullen er nog extra patrouilles plaatsvinden”, besluit de politiezone.