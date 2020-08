Politie betrapt jongeren met aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak Tim Van Der Zeypen

18 augustus 2020

13u40 1 Heist-Op-Den-Berg De politie van Heist-op-den-Berg heeft de voorbije weken verschillende jongeren betrapt die een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak hadden. Drie ervan moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen, maar werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Eerst werden tijdens een politiepatrouille in het centrum van Schriek drie jongeren opgemerkt. “Twee ervan zaten in de wagen, de derde stapte uit en begaf zich in de richting van een woning”, zegt politiewoordvoerster Kim Bastiaens. De jongeman werd gecontroleerd. Hij was in het bezit van een luchtdrukpistool en een gebruikershoeveelheid cannabis en hasj.

De 21-jarige man werd na de controle opgepakt en samen met de bestuurder van de wagen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. “In de wagen werden behalve tweehonderd gram cannabis, nog een keer twee luchtdrukpistolen en 335 euro aan cash geld aangetroffen”, verduidelijkt Bastiaens. “De drugs, het geld, de wapens, maar ook de wagen werden in beslag genomen.”

Vrij onder voorwaarden

Na hun voorgeleiding werden ze opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden. Het onderzoek wordt voortgezet. Net zoals dat naar de drugsvangst bij een groepje jongeren afgelopen zondag. Toen werd er een voertuig gecontroleerd omstreeks 9 uur. In de wagen zaten vijf jongeren. “Het ging om twee minderjarigen en drie meerderjarigen”, luidt het nog. Bij twee van de drie meerderjarigen werden drugs en weegschalen gevonden.

“Er volgde een huiszoeking bij één van hen, een 18-jarige. Ook hier werd drugs gevonden”, besluit Bastiaens. “Zo lagen er naast MDMA, ketamine en cannabis ook nog een keer 86 2c-b-pillen (tripmiddel met stimulerende werking, red.). De drugs werd samen met zo’n 3.000 euro cash geld in beslag genomen.” Ook de 18-jarige werd door de onderzoeksrechter verhoord, maar eveneens vrijgelaten onder voorwaarden.