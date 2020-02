Politie betrapt druggebruikers dankzij buurtbewoners Tim Van Der Zeypen

25 februari 2020

De politie van Heist-op-den-Berg heeft maandagavond vijf jongeren betrapt op het gebruik van drugs. Dat gebeurde in de Blokstraat in Zonderschot (Heist-op-den-Berg). Kort daarvoor kwam er bij de politie een melding binnen van buurtbewoners over mogelijk druggebruik.

“Alle vijf de jongeren werden gecontroleerd”, luidt het. “Ze waren allen in het bezit van cannabis.” De drugs werd in beslag genomen en er werd voor iedereen een proces-verbaal opgemaakt voor drugsbezit.