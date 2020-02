Pijpelheidenaar Geert Cortens mag schlagerfestival Schlagerhei openen met band: “Spelen in eigen dorp is speciaal” Antoon Verbeeck

27 februari 2020

14u41 3 Heist-Op-Den-Berg De 54-jarige Geert Cortens speelt op zaterdag 9 mei een thuismatch op de tweede editie van het schlagerfestival Schlagerhei in Pijpelheide. De Pijpelheidenaar zal als drummer van de zeskoppige band Briezz, een muziekgroep van personen met een beperking, het festival met onder andere Sam Gooris, Danny Fabry en Yves Seghers openen.

De band Briezz blaast dit jaar 15 verjaardagskaarsjes uit en draait rond enkele inwoners van het Kempische GielsBos, dat inclusief wonen, dagbesteding en ondersteuning aanbiedt voor personen met een meervoudige beperking, verstandelijke beperking of autisme of gedrags- en emotionele stoornissen.

Geert, zelf geen inwoner van GielsBos, werd na een deelname aan het Europees Songfestival voor personen met een handicap, ook bij de groep gehaald. In mei mag hij samen met bandleden Bart Korthoudt (accordeon), Peter Otten (zang), Sam Putseys (percussie), Bert Van Elst (mondharmonica) en Lander De Clercq (keyboards) zijn kunnen tonen aan zijn dorpsgenoten. “Al van jongs af aan kan je mij achter een drumstel vinden. Dat komt allemaal door mijn broer, die zelf gitaar speelt. Dankzij hem kreeg ik de muziekmicrobe te pakken”, vertelt Geert, die ook de backing-vocals voor zijn rekening neemt.

Belcanto

“Ik ben een geboren en getogen Pijpelheidenaar, dus het is wel fijn dat ik in mijn dorp mag spelen. Het is niet de eerste keer, want ik speelde eerder al op De Hei(b)eleeft. Met Briezz hebben we al op verschillende podia gestaan, onder andere op die van de Rock for Specials en de Sint-Paulusfeesten in Oostende. We speelden ook al samen met Guido Belcanto. Last van zenuwen heb ik dus niet meer. Toch blijft spelen in Pijpelheide iets speciaals voor mij. Zeker omdat het deze keer op een schlagerfestival is.”

Schlagerhei is een organisatie van de Akabe Albatros, een scouts voor kinderen en jongeren met een beperking, en Gidsen Pijpelheide. De opbrengst van het festival gaat naar de afwerking van de nieuwe lokalen die de twee jeugdverenigingen met elkaar delen. “Briezz stond eerder al op ons verlanglijstje voor een ander evenement, maar toen visten we achter het net. Nu is het ons wel gelukt om ze naar Pijpelheide te halen”, vertelt Bruno Verdoodt van Akabe Albatros. “We willen aan ons publiek tonen waar we als organisator voor staan en Briezz valt binnen onze doelgroep. Het is leuk meegenomen dat een van de leden een inwoner van Pijpelheide is.”

Voorbeeld

“De leden van Briezz maken zelf hun muziek en teksten, en spelen ook zelfstandig, via een unieke methode die gebaseerd is op wereldmuziek. Alles start met één toonsoort, waarin de muzikanten gaan improviseren en componeren. Zo ontstaan er nummers”, vertelt begeleider van Briezz Erwin Van Gorp.

“Met Briezz willen we een voorbeeld worden in België. Spelen op Schlagerhei is dan ook mooie reclame voor ons. Hopelijk stimuleert het andere organisatoren om ons te boeken voor hun festival of evenement. Vergis je niet: de optredens van Briezz zijn goed uitgewerkt en de leden kunnen met hun instrument overweg. Ze genieten ook van de aandacht. Sfeer en ambiance zal er zeker zijn.” Meer informatie over de band vind je via deze link. Voor tickets en info over Schlagerhei klik je hier.