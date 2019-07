Pijpelheide krijgt 41 extra parkeerplaatsen op braakliggend stuk: “Maar heeft ons dorp wel zoveel parking nodig?” Antoon Verbeeck

05 juli 2019

15u42 0 Heist-Op-Den-Berg Hoewel het tekort aan parkeerplaatsen in Pijpelheide al jaren wordt aangekaart door menig Pijpelheidenaar, zijn in het kerkdorp de meningen over de komst van een nieuwe parking verdeeld. Het lokaal bestuur wil volgend jaar starten met de aanleg van 41 parkings, op een grond tussen de Goorweg en Schrieksesteenweg. Positief volgens de ene, onnodig volgens de andere.

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg heeft 160.000 euro veil voor de aanleg van 41 parkings op een braakliggend stuk grond tussen de Schrieksesteenweg en Goorweg. Het was de lokale Kerkfabriek die voorstelde om de grond ter beschikking te stellen voor een parking. Het verkeer kan inrijden langs de Schrieksesteenweg en de uitrit komt langs de Goorweg, waar de gemeente nog grond aankocht voor een bredere uitrit, ten voordele van de fietsers. Jef Heylen van café Den Titsy is tevreden met de nieuwe plannen van de gemeente. “Zeker wanneer er iets in de parochiezaal te doen is, is het duidelijk dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Klanten rijden gewoon door, wanneer ze geen plaatsje vinden. Voor onze zaak is het alleen maar positief dat de gemeente een nieuwe parking gaat aanleggen.”

Extra parking aan pastorij?

Inwoners en verenigingen van het dorp zijn al langer voorstander van extra parkings onder de kerktoren. De gemeente hield er ook rekening mee bij de opwaardering van de pastorij, waar elf nieuwe parkings kwamen. Toch weerklinkt er hier en daar een kritische noot. “Versta me niet verkeerd: ik ben voorstander van extra parkeerplaatsen en ik kan het appreciëren dat de gemeente in Pijpelheide gaat investeren. Alleen stel ik mij de vraag of de ligging wel ideaal is”, zegt Marc Verstraeten, zaakvoerder van de boekhandel tegenover de kerk. “Waarom legt men niet aan de pastorij nog enkele parkeerplaatsen aan? Dan kan je dichter bij de zaal, de handelszaken en de kerk parkeren, en ben je er als gemeente goedkoper vanaf. 41 extra parkings voor een dorp als Pijpelheide lijkt me ook overdreven. Het is niet zo dat er hier wekelijks in de parochiezaal iets groot te doen is.”

Bezwaar

Inwoner Karel Belmans woont langs de Schrieksesteenweg en zal zich samen met enkele buren verzetten tegen de komst van de parkeerplaatsen. De inrit van de parking komt naast zijn appartement. “We hebben al contact gehad met enkele schepenen en oppositiepartij ETA+. Nu is het wachten op de start van het openbaar onderzoek voor het indienen van ons bezwaarschrift. Ik stel me de vraag of een verkeersdeskundige hiermee akkoord kan gaan. De inrit via de Schrieksesteenweg, een drukke straat, is een smalle strook tussen twee gebouwen. Ook op het vlak van privacy kan er iets gezegd worden, want de inrit loopt langs onze garageboxen. Als je dan toch wil investeren in Pijpelheide, waarom dan niet voor extra parkeerplaatsen aan de pastorie of een deftig fiets- en voetpad.”

Veiliger

“De Kerkfabriek heeft ons zelf voorgesteld om op deze locatie een parking aan te leggen. Er werd met hen een erfpachtopvereenkomst opgemaakt”, legt David Geerts (PRO Heist), schepen van Openbare Werken, uit. “Extra parkeerplaatsen in de voortuin van de pastorij laat het RUP niet toe. Een inrit langs de Schrieksesteenweg is ook veel veiliger dan de huidige verkeerssituatie in Pijpelheide, met veel zoekverkeer en wagens die aan de kerk achterwaarts de Schrieksesteenweg moeten oprijden bij het verlaten van de huidige parkeerplaatsen.” In september plant het lokaal bestuur een infomoment. Begin 2020 zouden de werken starten.