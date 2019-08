Petanqueclub Groot Heist ruilt Heist-Station in voor woonzorgcentrum Ten Kerselaere Antoon Verbeeck

19u02 0 Heist-Op-Den-Berg Petanqueclub Groot Heist heeft aan woon- en zorghuis Ten Kerselaere aan de Boonmarkt in Hallaar een nieuwe thuisstek gevonden.

Op dinsdag 10 september speelt de club officieel de petanquebanen aan de cafetaria van Ten Kerselaere in. “Voordien zaten we aan de kerk van Heist-Station, waar we de locatie moesten delen met de petanquespelers van de lokale KWB en het cursuscentrum. Het delen van de infrastructuur zorgde uiteindelijk voor strubbelingen, en wij vonden dat we maar beter konden uitkijken naar een nieuwe locatie. Schepen David Geerts kwam met een aantal mogelijkheden. Hier aan Ten Kerselaere was het interessant, omdat de infrastructuur er al was. We beschikken hier over elf banen. Bovendien is het voor inwoners en bezoekers van Ten Kerselaere ook leuk om samen met ons te komen spelen”, zegt Noël Van den Bergh. Petanqueclub Groot Heist speelt iedere dinsdag en vrijdag vanaf 13 uur. “Iedereen, jong en oud, is welkom en inschrijven is niet nodig”, klinkt het nog.