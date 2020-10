Paul Michiels neemt afscheid van mama Madeleine Antoon Verbeeck

12 oktober 2020

18u51 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse Madeleine Vermeulen, moeder van zanger Paul Michiels en voormalige bazin van het bekende café ‘t Pleintje, is overleden op 94-jarige leeftijd. “Slaap zacht, lieve moeke”, deelde de zanger op Instagram.

Madeleine baatte café ‘t Pleintje uit in de jaren ‘60 en ‘70. De zaak is nog steeds in handen van de familie. Ze woonde jarenlang op een boogscheut van het café, maar verbleef de laatste tijd in een woonzorgcentrum. Ze overleed daar tijdens de nacht van zondag op maandag. Vermeulen had vier kinderen en elf kleinkinderen.