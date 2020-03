Pasta ‘Rot op coronavirus!’ (maar dan op z’n Italiaans) op meeneemmenu van restaurant in Hallaar Antoon Verbeeck

16 maart 2020

18u05 21

Zeg het met pasta. Het Italiaans restaurant Il Cottage uit Hallaar (Heist-op-den-Berg) komt in haar meeneemmenu met een nieuw pastagerecht op de proppen: ‘penne vaffanculo il corona virus dello chef’. Een gerechtennaam met een duidelijke boodschap, want vaffanculo betekent hier bij ons zowat hetzelfde als dat je iemands edele delen mag kussen. “De penne vaffanculo il corona virus dello chef is een pikant en vegetarisch pastagerecht met onder andere kappertjes en olijven. De naam geeft meteen ook aan wat we van het virus vinden”, zegt Natasja Keirsmaekers, die samen met de Siciliaanse chef Gabriele Faraci de zaak runt. “Op Sicilië is de coronacrisis niet zo erg als in het noorden van Italië, maar ook daar moeten de mensen binnen blijven. Nu ook wij als horecazaak worden verplicht om de deuren te sluiten, gaan we onze zaak en keuken de komende weken desinfecteren en voorzien van een nieuw likje verf. Voor de klanten hebben we nog wel ons meeneemmenu, waarop dus onder andere de penne vaffanculo il corona virus dello chef staat.” Voor een penne vaffanculo il corona virus dello chef tel je 12 euro neer. Bestellen bij Il Cottage, in de Molenstraat, doe je telkens ‘s middags. Afhalen kan tussen 16 en 19.30 uur.