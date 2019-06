Participatietraject levert dorp wandeling, kunstwerk én toekomstvisie op Wannes Vansina

16 juni 2019

17u30 1 Heist-Op-Den-Berg De inwoners van Schriek hebben zondag een feestelijk punt gezet achter ‘Veerkrachtige dorpen’ met een volksfeest op het kerkplein van het dorp. Het participatietraject bracht het dorp een nieuw kunstwerk, een wandeling en vooral een toekomstvisie.

Tijdens het participatietraject georganiseerd door de provincie Antwerpen, de gemeente Heist-op-den-Berg, Innovatiesteunpunt en RURANT kwamen inwoners bijeen om te werken rond hun dorp. Ze kregen een budget van 5.000 euro voor de realisatie van twee ‘quick wins’ die zondag werden gevierd: een nieuw kunstwerk (door Johan Huys) voor de kerkomgeving als eerste stap naar een vernieuwing en een educatieve wandeling langs de land- en tuinbouwbedrijven die het dorp rijk is.

Daarnaast dachten de Schriekenaren na over de potenties en knelpunten van hun dorp en kwamen ze zo tot ‘Veerkrachtig Schriek 2030’, een visieplan waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan. Zo willen ze dat het stuk groen tussen de kerk en de Puttebossen groen open blijft hoewel het woonzone is, gaven ze aan welke gebouwen voor heb beeldbepalend en dus behouden moeten blijven en dachten ze na over de herbestemming van de kerk (tot postpunt of boerenmarkt).

Veel aandacht gaat naar mobiliteit. De bewoners willen meer voorzieningen voor trage weggebruikers zoals fietsstraten en veilige doorsteken. Daarnaast willen ze een omleidingsplan om de vele vrachtwagens uit hun dorp te houden.

Meer informatie over het participatieproject op veerkrachtigedorpen.be/schriek. Eerder werd al een gelijkaardig traject georganiseerd voor Booischot, in het najaar volgt Heist-Goor.