Participatiemomenten voor realisatie van nieuwe locatie voor Jeugdclub De Biekorf Antoon Verbeeck

03 februari 2020

14u49 0 Heist-Op-Den-Berg Iedereen die graag wil meedenken over de nieuwbouw van Jeugdclub De Biekorf is op woensdag 5 februari welkom in de parochiezaal van Heist-Station. De jeugdclub verhuist naar een nieuwe locatie, naast de pastorij op de Mechelsesteenweg. Het lokale bestuur werkt voor de realisatie van deze nieuwbouw samen met Morgen Architectuur.

“Morgen Architectuur start voor het project een participatietraject op. In dat traject gaan de ontwerpers, betrokken actoren en alle geïnteresseerden samen nadenken over de nieuwbouw in al zijn facetten. Op dit eerste participatiemoment staat informeren centraal. Zowel Morgen Architectuur als Jeugdclub De Biekorf schetsen hun werking. Er worden vijf referenties toegelicht, die nadien aan bod komen rond thematafels. Zo kunnen alle betrokken partijen met elkaar in dialoog gaan”, klinkt het.

Het participatiemoment start om 19.30 uur. Daarnaast worden er nog twee participatiemomenten georganiseerd op maandagen 2 en 30 maart. Tijdens deze twee momenten wordt verder gewerkt op het resultaat van het eerste participatiemoment. Ook deze momenten starten om 19.30 uur en vinden plaats in de parochiezaal van Heist-station. Wie graag op de hoogte is over het project en de resultaten van het participatietraject, moet een mailtje sturen naar sportenjeugd@heist-op-den-berg.be, met daarin jouw naam en adres.