Parking Vlinderstraat wordt drive-incinema van Zwaneberg: “Er is plaats voor 90 wagens” Antoon Verbeeck

17 juni 2020

17u05 0 Heist-Op-Den-Berg Wie deze zomer een film wil meepikken kan terecht op de parking aan de Vlinderstraat in Heist-op-den-Berg. Cultuurcentrum Zwaneberg tovert de parking om tot een drive-incinema. De ticketverkoop start op 1 juli.

Iris Verwerft , de filmprogrammator van Zwaneberg, kon een streep trekken door een groot deel van haar filmaanbod van 2020. De reden kan u wel raden. Maar bij Zwaneberg bleef men niet bij de pakken zitten. Nadat het vorig jaar een filmvoorstelling in openlucht organiseerde in de Averegten, volgt er deze zomer één op de parking aan de Vlinderstraat. Nam je vorig jaar plaats op een stoeltje of dekentje, dan zal dat dit jaar in de wagen zijn. “Het plein voor Zwaneberg was ons eerste gedacht, maar dan zouden we de parking van de lokale handelaars innemen. Zij hebben het de laatste tijd al moeilijk genoeg gehad. De parking van de Vlinderstraat is ietsjes verder gelegen, maar nog steeds op wandelafstand van het centrum. Bovendien staan er weinig obstakels, zoals verlichtingspalen of bomen, die het zicht kunnen belemmeren. Door de drive-in hier te organiseren, maken we ineens ook reclame voor de parking. Hoewel ze ideaal gelegen is, is het nog een beetje een publiek geheim voor bezoekers van de Bergstraat.”

Muziekfilms

In totaal staan er vier filmvoorstellingen op het programma, telkens op een vrijdagavond in augustus. Starten doen ze met ‘A Star Is Born’, later volgen nog ‘Bohemian Rapsody’, ‘Green Book’ en ‘Mama Mia! Here We Go Again’. “We hebben via een onlinepoll de mensen laten kiezen. Er stonden in totaal dertig films op de lijst, waaronder enkele klassiekers als ‘Pulp Fiction’ en ‘Dracula’. Het is opvallend dat net de muzikale films zo goed scoorden. Misschien is het gemis naar een concert en een bezoekje aan de cinema zo groot dat de mensen voor een combinatie van de twee zijn gegaan”, vertelt Verwerft.

90 wagens

“Voorlopig moeten we ons houden aan de regel van 200 personen per activiteit. We vermoeden dat de meeste mensen met twee naar de drive-in komen, dus voorzien we plaats voor 90 auto’s. De drive-incinema is een leuke manier om zomerperiode te overbruggen. Wie weet wordt het een blijver, ook na corona.” Inschrijven voor de drive-in is verplicht en kan vanaf 1 juli via de webstek www.zwaneberg.be. Voor een ticket, per persoon en niet voor een wagen, tel je tien euro neer.