Parket onderzoekt mogelijk drogering tijdens braderij TVDZM

02 juli 2019

De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket is samen met de politie van Heist-op-den-Berg een onderzoek opgestart naar de mogelijke drogering van een meisje uit Heist-op-den-Berg. De jonge vrouw diende klacht in nadat haar drankje zonder haar medeweten werd aangelengd met een verdovend middel. Kort nadat ze haar drankje had opgedronken toen ze van de toiletten kwam, kreeg ze een black-out. De politie voert verder onderzoek uit en spoort een mogelijke verdachten op. “Voorlopig kunnen we nog niet meer kwijt”, luidt het in een mededeling van het parket.