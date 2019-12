Parket eist zes maanden cel tegen duo dat pendelaars beschoot met loodjesgeweer Tim Van der Zeypen

16 december 2019

16u52 12 Heist-Op-Den-Berg Twee mannen uit Heist-op-den-Berg moesten zich maandag komen verantwoorden voor het schieten met een loodjesgeweer naar enkele pendelaars. Bij de politie ontvingen ze zeker vier meldingen. “Het is bijzonder zorgwekkend dat jullie mensen beschieten voor de kick”, aldus openbaar aanklaagster Nele Van Looy. Zij eiste een celstraf van zes maanden met een eventueel uitstel.

Zo’n twee jaar geleden voelde een mannelijke pendelaar plots een hevige pijn tussen zijn schouderbladen. Snel bleek dat hij was beschoten door een onbekende persoon met een loodjesgeweer. De politie werd erbij gehaald. Dankzij een ander slachtoffer, dat werd beschoten in de borststreek, was er een vermoeden vanwaar de schoten werden gelost.

Zo kwam ook het appartement van Jimmy T. in beeld. “Die dag werd de flat, geheel toevallig, bezocht door een gerechtsdeurwaarder. Er werd een loodjesgeweer gevonden en hierdoor kon de politie enkele linken leggen”, ging procureur Van Looy verder. De politie voerde een huiszoeking uit en trof het loodjesgeweer aan. Dat lag op dat moment verstopt onder de matras van T.’s bed.

“Op verkeersbord”

Beklaagde werd verhoord en gaf uiteindelijk toe dat hij met het wapen had geschoten. “Maar op enkele verkeersborden en niet op mensen”, verklaarde hij aan de politie. Via zijn verklaringen kwam de politie bij zijn kompaan: Giano G.

Ook deze Heistenaar werd verhoord maar ontkende zijn betrokkenheid. “Ik heb jet wapen niet aangeraakt. Laat staan dat ik ermee heb geschoten”, klonk het bij G. De verdediging van G. ging vol voor vrijspraak. Volgens zijn advocaat was er geen sluitend bewijs dat hij heeft geschoten.

Zes maanden

Het parket geloofde bitter weinig van zijn verklaringen. De Mechelse procureur vond de feiten voldoende bewezen en eiste tegen beiden een celstraf van zes maanden en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. “Al kan ik me eventueel vinden dat er een deel met uitstel wordt opgelegd”, besloot Van Looy.

T.’s raadsman Dieter Van Hemelryck tot slot ging voor de straf met probatie-uitstel. “Mijn cliënt heeft een enkele problemen maar is bereid om eraan te werken en zich residentieel te laten opnemen”, besloot de strafpleiter. De slachtoffers van het duo boden zich niet aan op de rechtbank.

Vonnis in de zaak volgt op 13 januari.