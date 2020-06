Parket eist straf met uitstel na woninginbraak Tim Van Der Zeypen

10 juni 2020

16u25 0 Heist-Op-Den-Berg Het parket in Mechelen heeft vanochtend een celstraf gevorderd van acht maanden met probatie-uitstel tegen een 38-jarige vrouw uit Heist-op-den-Berg. De vrouw stond terecht voor een woninginbraak. Deze werd niet betwist.

De inbraak dateert van juni vorig jaar. Toen belde het slachtoffer naar de politie nadat er was ingebroken in zijn woning. De deur was ingeslagen met een hamer en in de woning werd een tv-scherm, een microgolfoven en wat tabak meegenomen. De politie kon al snel een verdachte identificeren. Het ging om een kennis van het slachtoffer. “Er was dus al snel een vermoeden wie erachter zat. Zeker toen bleek dat de beklaagde af en toe wat geld kreeg toegestopt van het slachtoffer”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens.

De vrouw werd opgepakt en tijdens een huiszoeking werden de gestolen spullen teruggevonden. De diefstal werd door de verdediging dus niet betwist. “Alleen heeft mijn cliënte de deur niet ingeslagen”, klonk het bij de verdediging. Volgens hen had het slachtoffer dit zelf gedaan. “Ik weet dat ik dit niet had mogen doen. Ik heb een verkeerde beslissing gemaakt nadat ik geld mocht gaan halen en het geld er uiteindelijk niet lag”, voegde de vrouw zelf op zitting. De verdediging vroeg enige mildheid. Een vonnis volgt op 24 juni.