Park De Averegten waarschuwt na beperkt bosbrandje door smeulende sigaret Tim Van Der Zeypen

28 mei 2020

17u45 2 Heist-Op-Den-Berg De brandweerzone Rivierenland is donderdagmiddag moeten uitrukken naar het parkdomein De Averegten in Hallaar (Heist-op-den-Berg). Daar was omstreeks 13 uur een grasbrand ontstaan.

“De brand werd gelukkig snel opgemerkt”, meldt het groendomein op sociale media. “Hierdoor kon de brandweer erger voorkomen. Zeker vandaag had de situatie snel uit de hand kunnen lopen door de wind.” Vermoedelijk ligt een smeulende sigaret aan de oorzaak van de brand. Eerder deze week moest de brandweer ook al een keer uitrukken voor een gelijkaardige brand in het Prinsenpark in Retie.

“Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar enorm hoog. Er is daarom een totaal vuur- en rookverbod in alle bossen”, klinkt het nog. “In deze periode kunnen bossen, hagen en struiken veel sneller vuur vatten dan normaal” Het park vraagt daarom aan de bezoekers om waakzaam te zijn. “En zeker geen risico’s te nemen”, besluit het park.



