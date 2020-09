Oververhitte kookpan veroorzaakt felle rookontwikkling in woning Tim Van Der Zeypen

28 september 2020

De brandweerzone Rivierenland is zondagavond omstreeks middernacht moeten uitrukken naar de Bergstraat in Heist-op-den-Berg. Door een vergeten kookpan met frituurolie op het vuur, was de woning gevuld geraakt met een felle rookontwikkeling. Bij aankomst van de brandweer werd de woning verlucht en werd de kookpan afgeblust. De schade bleef beperkt de keuken. De bewoonster raakte bevangen door de rook. Zij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging.