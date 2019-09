Overvallers tankstation veroorzaken ongeval Wannes Vansina

25 september 2019

14u11 5 Heist-Op-Den-Berg “Ik heb het zien gebeuren, maar niks gedaan.” C.N. (32) verklaarde woensdag voor de correctionele rechtbank geen tankstation in Heist-op-den-Berg te hebben overvallen, maar schoof alles in de schoenen van zijn voortvluchtige metgezel.

De diefstal met geweld vond plaats op 18 april in de winkel van het tankstation op de Oude Liersebaan. Twee mannen deden zich voor als klanten, maar aan de kassa gekomen grepen ze plots de 86-jarige uitbater vast, duwden een prijslijst in zijn gezicht en namen zijn portefeuille af.

Daarop gingen ze er vandoor, maar ver raakten ze niet. In Putte raakten ze betrokken bij een verkeersongeval, waarop ze te voet wegvluchtten. C.N. kon worden aangetroffen in een bosje, zijn metgezel wist te ontkomen.

Even later werd ook de portefeuille teruggevonden, met daarin ook een bankkaart van een medewerkster van de kringwinkel in Kapelle-op-den-Bos. Haar portefeuille werd eerder op de dag gestolen door bezoekers.

De Roemeen zonder vaste verblijfplaats in ons land ontkende zijn betrokkenheid bij de twee diefstallen, hoewel hij werd herkend door de twee slachtoffers. Hij zou gewoon hebben meegereden van Brussel naar Frankrijk en kende de bestuurder niet.

Zijn advocaat vroeg dan ook de vrijspraak en stelde zich vragen bij de lange voorhechtenis; C.N. zit sinds de feiten al opgesloten. “Voor toch geen al te ingewikkelde diefstal.”

C.N. verklaarde in tranen dat hij naar zijn zeven kinderen in Engeland wilde. “U staat hier nu wel te wenen, maar hebt u al aan het slachtoffer gedacht? Die man slaapt niet meer”, repliceerde de rechter.

De man werd eerder in ons land al eens veroordeeld voor de diefstal van een gsm. De procureur des konings vorderde een gevangenisstraf van 18 maanden, een boete van 800 euro en een verbeurdverklaring van het voertuig.