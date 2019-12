Overleden erevoorzitter van fanfare Gaby Mols krijgt eerbetoon in vorm van ‘Warmste Benefietconcert’ Antoon Verbeeck

02 december 2019

17u05 3 Heist-Op-Den-Berg De familie Van Loo-Mols uit Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) organiseert op 22 december het Warmste Benefietconcert, als eerbetoon aan hun overleden moeder en grootmoeder Gaby Mols (74 jaar). Fanfare Sint Jansvrienden verleent zijn medewerking aan het concert. Gaby, die drie maanden geleden overleed na een jarenlange strijd tegen borstkanker, zette zich in voor de vereniging.

“Moeke was de stille kracht achter de fanfare en toneelkring Sint Jansvrienden. Ze was een echt boegbeeld van de fanfare en ontving de titel van erevoorzitter. Ook bij de toneelkring Sint Jansvrienden speelde ze vele jaren mee en zat ze ook in de leiding”, legt dochter Anja Van Loo uit. “In 1986 werd bij haar voor de eerste keer borstkanker vastgesteld, net geen 41 jaar was ze toen. 33 jaar lang heeft ze gevochten en de mensen rondom haar geïnspireerd, moed ingesproken en er altijd geweest voor wie haar nodig had. Met het Warmste Benefietconcert willen we moeke eren en tegelijkertijd geld in het laatje brengen voor een goed doel.”

Knipbeurt

Het Warmste Benefietconcert vindt plaats in Cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Vanaf 17 uur is iedereen welkom voor het optreden van de G-muzikanten en kan je haar geknipt worden voor de Geef om Haar-campagne van Think Pink. Het benefietconcert zelf start om 19 uur. Afwisselend worden gedichten voorgedragen uit ‘Lopen op los Zand’. In voorverkoop betaal je 10 euro voor een ticket, de dag zelf tel je 12 euro neer. Voor een ticket in voorverkoop neem je contact op met de muzikanten van de fanfare of neem je contact op via 014/26.58.88 of guido.milis@hotmail.com.