Oudste inwoner van Heist Berta viert 106de verjaardag thuis met familie Antoon Verbeeck

19 januari 2020

Euphania ‘Berta’ Vonckx uit Heist-Goor werd op zaterdag maar liefst 106 jaar oud en is daarmee de oudste inwoner van Heist-op-den-Berg. Wonen doet ze nog gewoon thuis, in haar woonst langs de Mechelaars, waar Berta al sinds 1937 woont. De familie kwam over de vloer om de uitzonderlijke verjaardag te vieren. Op het menu stonden onder andere kreeft en oesters. “De meeste kinderen wonen allemaal in de buurt en, samen met de hulp van de verpleging, proberen we haar zo goed mogelijk te verzorgen. Een van de kleinkinderen is huisarts en komt op wekelijkse basis langs om te kijken hoe het met moemoe gaat”, klonk het. Het geheim van haar lang leven zou volgens de kinderen wel eens de positieve levenshouding van Berta kunnen zijn. “Dat en ook het feit dat ze absoluut geen fan is van klagen. Ze houdt ook van een feestje, het liefst met al haar familieleden om haar heen.” Berta heeft zeven kinderen, 16 kleinkinderen en ruim 25 achterkleinkinderen. Ze was jarenlang huisvrouw en getrouwd met Jozef Bruyndonx, de directeur van de melkerij in Heist-Goor, die in 1989 overleed.