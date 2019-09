Exclusief voor abonnees Ouders moeten 182.000 euro betalen voor kankerbehandeling zieke Mathis: “Minister, doe iets!” Wannes Vansina

08 september 2019

19u07 23 Heist-Op-Den-Berg “182.000 euro! Wie kan dat betalen?” Glen Geens (30) en Annick Tielemans (28) uit Booischot (Heist-op-den-Berg) zitten met de handen in het haar. Om te kunnen genezen van kanker ondergaat hun zoontje Mathis (17 maanden) momenteel immuuntherapie. De behandeling wordt niet terugbetaald. “Minister, doe iets!”, luidt hun noodkreet.

Mathis heeft een neuroblastoom, een kanker op de bijnier die vooral jonge kinderen treft. De zeldzame maar levensgevaarlijke tumor werd ontdekt toen het jongetje amper vier maanden was. “Hij had koorts, maar de dokter dacht aan een maagdarmontsteking of een oorontsteking. We zijn echter blijven aandringen en bij een scan in Lier werd de tumor in zijn buik ontdek. Horror! We zaten op een roze wolk en die veranderde plots in een donderwolk”, vertelt mama Annick.

Sindsdien verblijft Mathis zowat evenveel thuis als in het UZ Leuven, het enige ziekenhuis in Vlaanderen dat naast Gent de zeldzame tumor behandelt. “We hebben nooit kunnen genieten van de babyfase. Zijn eerste stapjes zette Mathis in het ziekenhuis, zijn eerste verjaardag vierde hij er ook.” Mathis onderging intussen acht chemokuren, een stamceltransplantatie en een operatie. Ondanks alles bleef hun enige kind lachen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis