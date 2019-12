Ouders Mathis zamelden via sms-actie geld in voor peperdure immuuntherapie: “We zouden het niet opnieuw doen”

Heist-Op-Den-Berg

In december blikken we in 10 verhalen terug op het jaar 2019 in regio Mechelen-Lier. In navolging van Pia gingen de ouders van Mathis Geens (20 maanden oud) uit Booischot in september van start met een sms-actie . De peuter heeft een neuroblastoom, een kwaadaardige tumor in het zenuwstelsel, en de broodnodige immuuntherapie heeft een prijskaartje van een dikke 182.000 euro, geld dat dankzij de massale steun werd ingezameld. Uiteindelijk ontvingen de ouders het nieuws dat de behandeling toch wordt terugbetaald