Ouders Mathis krijgen immuuntherapie volledig terugbetaald mvdb

25 september 2019

06u22

Bron: De Standaard - Gazet van Antwerpen 194 Heist-Op-Den-Berg Mathis en nog acht andere kinderen met een neuroblastoom krijgen de immuun­therapie antiGD2 volledig terugbetaald, schrijven Gazet van Antwerpen en De Standaard. Hun ouders krijgen volgens de kranten eerstdaags een brief waarin dat bevestigd wordt.

Tussen begin dit jaar en eind augustus heeft het Bijzonder Solidariteitsfonds aan de ouders van negen kinderen laten weten dat de dure behandeling die ze krijgen, "principieel" terugbetaald wordt. Het gaat onder meer om Mathis Geens (1,5), de jongen uit Booischot voor wie maandag een sms-inzamelcampagne werd opgezet. Hij en de acht andere kinderen hebben een neuroblastoom, een kwaadaardige tumor in hun ­zenuwstelsel.



Hun immuuntherapie, antiGD2, wordt in ons land wel toegepast, maar (nog) niet terugbetaald voor deze aandoening. De grote baas van de Belgische ziekteverzekering, Jo De Cock, laat nu weten dat de negen gezinnen eerstdaags een nieuwe brief in de bus mogen verwachten: ze hoeven zich geen zorgen te maken over het woordje "principieel" in het akkoord met het Solidariteitsfonds. "De facturen van de immuun­therapie zullen integraal terug­betaald worden, zonder remgeld voor de gezinnen", zegt De Cock.



Het geld dat voor Mathis is ingezameld, wordt bijgehouden door het Kinderkanker Steunfonds, een vzw die het nu zal ­kunnen verdelen onder andere noodlijdende gezinnen met zieke kinderen.