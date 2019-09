Ouders Mathis krijgen immuuntherapie volledig terugbetaald: “Zou fantastisch zijn, maar willen eerst iets op papier zien” mvdb Antoon Verbeeck

25 september 2019

06u22 550 Heist-Op-Den-Berg Volgens de Belgische ziekteverzekering krijgen de ouders van kankerpatiëntje Mathis Geens uit Booischot binnenkort de broodnodige immuuntherapie volledig terugbetaald; 182.000 euro om precies te zijn. Van een hoerastemming is er ten huize Geens echter nog geen sprake. “Wij zijn nog afwachtend en willen eerst iets op papier zien staan”, reageert de mama van Mathis. Bij een terugbetaling zullen de ouders het ingezamelde geld van de verschillende acties overhandigen aan andere goede doelen.

Mathis en nog acht andere kinderen met een neuroblastoom krijgen de immuuntherapie antiGD2 volledig terugbetaald, dat stelt Jo De Cock, administrateur-generaal van de Belgische ziekteverzekering. Tussen begin dit jaar en eind augustus heeft het Bijzonder Solidariteitsfonds aan de ouders van negen kinderen laten weten dat de dure behandeling die ze krijgen, “principieel” terugbetaald wordt. Het gaat onder meer om Mathis Geens, de peuter uit Booischot voor wie in het weekend een sms-inzamelcampagne werd opgezet. Hij en de acht andere kinderen hebben een neuroblastoom, een kwaadaardige tumor in hun zenuwstelsel. De immuuntherapie, antiGD2, wordt in ons land wel toegepast, maar nog niet terugbetaald. “De facturen van de immuuntherapie zullen integraal terugbetaald worden, zonder remgeld voor de gezinnen”, zegt De Cock nu. Het woordje “principieel” wordt geschrapt en de ouders mogen binnenkort een nieuwe brief in hun bus verwachten.

“Zolang we die brief nog niet hebben ontvangen, durven we niet te juichen. Wij hebben hier een jaar op moeten wachten. Dat er nu wel groen licht komt, en dit na de vele artikels in de kranten en de verschijningen op televisie, lijkt me geen toeval”, reageert mama van Mathis Annick Tielemans. “De laatste maanden heerste er onduidelijkheid: zouden we nu het bedrag volledig terugkrijgen of veel minder? Men zei ons altijd om geen zorgen te maken, maar er stond nooit iets op papier. Daarom zijn we nu zo afwachtend. Stel dat de terugbetaling toch een feit is, dan zou dat uiteraard fantastisch zijn. Ons doel was niet om alleen Mathis te helpen, maar ook de andere kinderen.”

Ondertussen waren er voor Mathis verschillende inzamelingsacties gestart: eerst via Facebook, later via sms. Ook de meter van Mathis, de crèche en de scholen waar de ouders werken hadden hun acties. “Het geld dat voor Mathis is ingezameld via de sms-actie, wordt bijgehouden door het Belgische Kinderkanker Steunfonds, dat de actie beheert. Zij zullen dan het geld verdelen onder andere gezinnen met zieke kinderen. De actie via Facebook bracht voorlopig zo’n 25.000 euro op, waarvan Facebook zelf al 5.000 euro vraagt. De rest willen we, samen met de opbrengst van de andere acties, verdelen onder verschillende goede doelen. Ik wil niet dat men denkt dat wij dat geld op onze rekening gaan zetten.”