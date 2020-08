Ouders Heilig-Hartcollege niet eens met computerdeal die school aanbiedt: “640 euro voor verouderde laptop” Leerlingen van eerste vier jaren worden verwacht met dezelfde laptop aan schooljaar te starten Antoon Verbeeck

20 augustus 2020

07u44 0 Heist-Op-Den-Berg Op sociale media hebben een aantal ouders van leerlingen van het Heilig-Hartcollege hun ongenoegen geuit over de verplichte aankoop van laptops. Leerlingen van de eerste vier jaren, zo’n 830 kinderen en jongeren, worden verwacht om vanaf volgend schooljaar met een ‘business’-laptop van Lenovo naar school te komen. Te duur en te oud, volgens sommige ouders. De school verdedigt haar standpunt.

Voor de Lenovo ThinkPad L380, met specificaties uit 2018, tel je als ouder 585 of 640 euro neer, afhankelijk van de garantie. Het toestel wordt aangeboden door een derde partij, die ook een huurovereenkomst aanbiedt. De laptops werden al eind 2019 door de school aangekondigd, maar enkele ouders willen er maar niet van weten. “Wij hebben absoluut niets tegen een laptopproject, wel tegen deze deal. De specificaties zijn niet om naar huis te schrijven, toch zeker voor die prijs, en het is nergens mogelijk om zelf dezelfde laptop aan te kopen. We voelen ons nu tegen de muur gezet. Er werden al verschillende mails naar de directie gestuurd, zonder respons”, klinkt het bij een vader van een leerling. “Waarom biedt men niet dezelfde laptop met iets meer geheugen aan? Dan gaat die langer mee. Een andere optie is laptops in bruikleen aanbieden. Het lijkt me aangewezen om het project on hold te zetten tot na de herfstvakantie.” Een andere ouder verwijst naar de investeringen die de gezinnen al deden tijdens de coronacrisis. Verder hebben de ouders nog vraagtekens bij de huurovereenkomst. “Is de laptop na drie jaar nu van de leerling of het bedrijf dat ze aanbiedt?”

Gelijkheid

“Wij zien alleen maar voordelen in een uniformiteit van laptops in de school. Op deze manier bereidt iedereen met hetzelfde materiaal de lessen voor en beschikt de ene niet over betere of slechtere programma’s dan de andere. Ook niet onbelangrijk is het psychologische gegeven; de ene ouder kan nu eenmaal al wat duurder materiaal kopen dan de andere. Als school willen we het gelijkheidsbeginsel toepassen”, reageert logistiek directeur Ruben Buts. “Stel dat we elke leerling met zijn eigen laptop naar school laten komen, dan moet een ouder bij een defect toestel het zelf zien op te lossen, terwijl wij een service aanbieden. Valt een laptop uit tijdens de les dan moet de leerling maar naar de helpdesk wandelen voor een reserve-exemplaar. Die service is in de prijs inbegrepen. In tegenstelling tot wat er nu op sociale media wordt beweerd: de school verdient niets aan dit laptopproject.”

90 procent

“Tijdens de lockdownperiode hebben we hard ingezet op een uitleendienst van laptops. Ouders dienden maar een seintje te geven om aan een laptop te geraken. Onze visie van dezelfde laptops te integreren was trouwens al enkele maanden voor de uitbraak van het virus gecommuniceerd aan de ouders. Tijdens de lockdown wist men dus al met welke laptop er volgend schooljaar wordt gewerkt. Ondertussen heeft 90 procent al de aankoop gedaan. In die overige tien procent zitten ook ouders die tijdens het online bestellen problemen ondervonden of waarvan de kinderen momenteel nog bijkomende proeven hebben. Er zijn ook ouders waarvoor het financieel te zwaar is, maar die er niet voor willen uitkomen. Voor deze gezinnen staat onze deur open en willen we een oplossing vinden. Zo bestaat er bijvoorbeeld al een cashback-systeem voor gezinnen met meer dan één leerling. ​Als school staan we er wel degelijk voor garant dat de laptop na drie jaar eigendom van de leerling zal zijn.”