Oud zwembad in Heist wordt volgende week afgebroken: “Mozaïek van Neptunus krijgt plaatsje aan nieuw zwembad” Antoon Verbeeck

30 juli 2020

18u35 0 Heist-Op-Den-Berg Het oude zwembad aan de Lostraat in Heist-op-den-Berg wordt volgende week afgebroken. Na bijna 50 jaar dienst wordt het gebouw bedankt voor bewezen diensten en komt er in de plaats een tijdelijke parking. De mozaïek die het gebouw siert, krijgt een plaatsje aan het nieuwe zwembad.

Het aantal kinderen die er leerden zwemmen zijn ontelbaar, net als het aantal uren dat schoolkinderen, zwem- en duikclubs spendeerden in het water van het zwembad in de Lostraat. Maar na bijna een halve eeuw neemt het lokaal bestuur definitief afscheid van het gebouw. Zijn opvolger, het moderne zwembadcomplex Sportoase De Lo, opende onlangs de deuren. “Op maandag 3 augustus starten de afbraakwerken. Het gebouw zal, na enkele binnenwerken die een tweetal weken duren, eerst tot op de vloerplaat van de begane grond worden afgebroken”, deelt schepen van Openbare Werken en Patrimonium in Heist-op-den-Berg Patrick Feyaerts (Open Vld) mee. “Aansluitend start een archeologisch bodemonderzoek dat vier tot zes weken in beslag zal nemen. Daarna volgt de verdere sloop van het gebouw met aansluitend de aanleg van een tijdelijke parking.”

Mozaïek

Al in 1963 broedde men in Heist op het plan om een sportpark en een overdekt zwembad op te richten. De eerste steenlegging aan de Lostraat kwam er zes jaar later. Ruim twee jaar later, op 13 mei 1972, vond de inhuldiging plaats in het bijzijn van de toenmalige minister van Volksgezondheid. De laatste jaren was het lokaal bestuur uitgekeken op het gebouw, dat zijn beste tijd achter de rug had. Als alles volgens plan verloopt, zijn de sloopwerken tegen het einde van dit jaar afgerond. “Niet alles gaat tegen de vlakte. Elke bezoeker kent de prachtige mozaïek die de gevel siert. Deze voorstelling van Neptunus, de Romeinse god van de zee, kwam mede tot stand dankzij François Van Put, leraar aan de Heistse tekenacademie, die sterk betrokken was bij de inrichting van het zwembadcomplex. De aannemer kreeg de opdracht om deze mozaïek in te pakken.”

Neptunus wijst de weg

“Neptunus zal nadien verplaatst worden naar zijn nieuwe bestemming, een beetje verderop aan de rechterzijde van de Lostraat en voortaan de weg wijzen naar het nieuwe zwembad Sportoase De Lo. Dit nieuwe complex is voorzien van een sport- en wedstrijdbad met tribune, een peuter- en kleuterzone met spraypark en spelelementen, verschillende glijbanen, een fitness, groepslessen, een wellness met stoombad, sauna en een brasserie. Als alles goed gaat, zal Neptunus een plek krijgen bij de oprit naar het nieuwe zwembad.”