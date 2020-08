Organisator van Heistse protestactie avondklok: “Nachtklok is een verbetering, maar ook ongrondwettelijk” Antoon Verbeeck

12 augustus 2020

17u26 0 Heist-Op-Den-Berg Heistenaar Jan Anthonissen organiseerde op 1 augustus Heistenaar Jan Anthonissen organiseerde op 1 augustus een protestactie tegen de avondklok en vindt de invoering van een nachtklok een stap in de goede richting. “Maar het blijft ongrondwettelijk”, klinkt het.

Mensen moeten binnenblijven van 1.30 tot 5.00 uur, waar dat sinds eind juli tussen 23.30 en 6.00 uur was. Cafés en restaurants mogen twee uur langer openblijven, tot 1.00 uur. “Zeker voor de horeca, de werkmens die in ploegen werkt en de mensen die op een appartementje wonen en ‘s avonds nog een frisse neus willen halen is dit een verbetering. Maar langs de andere kant blijft de nachtklok ongrondwettelijk”, vertelt Jan. Bij zijn protestactie in het centrum van Heist waren er tussen de 40 en 50 aanwezigen. “Er waren nog acties en in de media verschenen er heel wat opiniestukken over de avondklok; dat het toch wel een brug te ver is. Ik heb de indruk dat men dat nu eindelijk beseft, maar men geen gezichtsverlies wil lijden door het volledig af te schaffen. Het is jammer dat onze politici gewoon niet willen toegeven dat ze erover zijn gegaan.”