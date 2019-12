Oproep: Chiro Hallaar en GodZijDrank zoeken dansers voor recordpoging ‘Bal in de Straat’ Els Dalemans

26 december 2019

13u32 0 Heist-Op-Den-Berg De jongeren van Chiro Hallaar en dj-duo GodZijDrank slaan nu zaterdag de handen in elkaar voor een bijzondere uitdaging. “We gaan voor een recordpoging: ons doel is om met zo veel mogelijk deelnemers ‘Bal in de Straat’ te dansen. De teller staat nu op 221 deelnemers, dat moet beter kunnen. We roepen iedereen op om ons te komen helpen!”

“’Bal in de Straat’ is een populaire volksdans, die niet alleen bij ons maar ook bij heel wat andere jeugdverenigingen erg gekend is. We dansen ‘Bal in de Straat’ jaarlijks tijdens ons volksdansmoment op kamp, tijdens de zomerse barbecue... Al onze leden groeien ermee op, en dat is ook zo bij andere jeugdbewegingen uit de streek”, zegt Jolien Van den Bruel van Chiro Hallaar.

221 deelnemers

“Toen we opvingen dat het dj-duo GodZijDrank het nummer in een nieuw jasje had gestopt, wilden wij daar graag meer mee doen. We ontdekten dat er in Gierle al een recordpoging ‘Bal in de straat’ dansen werd georganiseerd, en dat record willen wij nu graag in Heist-op-den-Berg verbreken. Ons doel is om meer dan 221 deelnemers te verzamelen, we roepen daarom zo veel mogelijk mensen op om met ons mee te komen dansen. De dans is heel toegankelijk en makkelijk aan te leren, je hoeft echt geen professional te zijn.”

Winterbar Moose

De chirojongeren en GodZijDrank gingen op zoek naar het perfecte moment en de ideale locatie. “We klopten aan bij Winterbar Moose: die organiseert elk jaar weer een populaire ‘Après ski party’ in openlucht. Dat feestje vindt plaats op het gouden kruispunt aan alle cafés op zaterdag 28 december. Wij mogen onze recordpoging ook daar organiseren. We roepen zo veel mogelijk mensen op om met hun jeugdbeweging, sportclub, dansschool, bedrijf, vriendenkring of familie af te zakken naar het Vredesplein onderaan ‘den berg’”, zegt Bart Smolders van GodZijDrank.

Oefenen

“We vragen deelnemers om zich tussen 19 en 20.15 uur zeker even aan te melden op het terras van Winterbar Moose. Om 20.30 uur zullen we met z’n allen het kruispunt innemen en ‘Bal in de Straat’ dansen. Na afloop van de recordpoging staat er een attentie klaar voor alle enthousiaste deelnemers. Wie al even wil oefenen, kan een ‘tutorial’ en meer informatie vinden op onze Facebookpagina ‘Recordpoging ‘Bal in de straat’.”