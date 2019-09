Oppositieraadslid Jan Baestaens (ETA+) wil masterplan voor Heist-Goor: “Al jaren aan het plannen, zonder één resultaat” Antoon Verbeeck

10 september 2019

22u13 2 Heist-Op-Den-Berg Gemeenteraadslid Jan Baestaens (ETA+) wil dat het lokaal bestuur werk maakt van een kernontwikkelingsproject voor Heist-Goor. Baestaens verwijst onder andere naar de voormalige gemeenteschool achter de kerk en het oud voetbalveld.

Na Booischot en Schriek werd er onlangs in Heist-Goor het project ‘veerkrachtige dorpen’ opgestart, waarbij inwoners hun zegje mogen doen over een lange termijnvisie voor hun dorp. Baestaens, lid van oppositiepartij ETA+, voorspelt dat het project in Heist-Goor weinig vruchten zal afwerpen. “Veerkrachtige dorpen is een doekje voor het bloeden. In 1976 beloofde de toenmalige CVP in de verkiezingscampagne dat er een sporthal zou komen in het Roelandsbos, door de Gorenaren gekend als ‘het Wisseboske’. Resultaat tot nu toe: noegabollen”, legt Baestaens uit. “Al meerdere malen heb ik gevraagd wat het lokaal bestuur zinnens is met de site van de oude gemeenteschool. Er was spraken van een afbraak, maar tot op heden werd er niets uitgevoerd. Ook daar is er dus geen vooruitgang.”

Vorig jaar stelde Baestaens aan de meerderheid voor om in gesprek te gaan met de eigenaars van het vroegere voetbalveld, achter het parkje van Heist-Goor. “Het veld kan dienst doen voor de Goorse gemeenschap. De toenmalige schepen antwoordde dat men eerst wou weten wat de bewoners van Heist-Goor zelf wensen. Welnu, op de eerste participatievergadering van ‘verkrachte dorpen’ bleek overduidelijk dat de Gorenaren een totaaloplossing voor hun centrum willen. Want wat hebben al die bestuursmeerderheden vanaf 1976 tot 2019 uitgevreten voor een totaaloplossing van de site van de oude school, het voetbalveld, de wipschutting, het park met vijver, het fanfarelokaal en het Roelandsbos? Niets. Als ’t Goor hen niet interesseert, moeten ze dat gewoon zeggen. De gemeente investeerde wél meer dan een miljoen euro in een buurtplek in Heist-Station. We weten natuurlijk dat elke euro maar één keer kan uitgegeven worden, maar wat men op de ene plaats verbrast kan men op de andere niet nuttig investeren. Het wordt hoog tijd dat het bestuur een totaaloplossing realiseert voor Heist-Goor, en dit in een masterplan kadert.”

Baestaens vroeg naar een stand van zaken op de gemeenteraad van vanavond. Schepen van Ruimtelijke Ordening Sarah Wouters (Groen): “Ik begrijp de bezorgdheden. De verschillende sites kwamen inderdaad ter sprake tijdens de eerste vergadering van veerkrachtige dorpen in Heist-Goor. Maar als we nu al met een plan op de proppen zouden komen, dan zou dat de visie van de gemeente weergeven. Ik vraag nog twee maanden tijd. Het is belangrijk dat we de bevolking voldoende de kans geven om hun mening te geven, en dat we op basis daarvan een visie voor Heist-Goor ontwikkelen."