Oppositielid wil gedenkplaat voor ereburgemeester Diane Verbist-Vandewijngaerden Antoon Verbeeck

11 september 2019

Gemeenteraadslid van ETA+ Marcel Van Hoof is vragende partij voor een gedenkplaat voor ereburgemeester Diane Verbist-Vandewijngaerden. ‘Madame Verbist’ droeg 24 jaar lang de burgemeesterssjerp van Heist-op-den-Berg en kwam eind vorige maand te overlijden. Ze was er 89. Als locatie voor de gedenkplaat had Van Hoof het cultuurcentrum in gedachte. “Ik denk dat heel Heist wel weet dat ‘Madame Verbist’ dé ambassadeur was van cultuur in onze gemeente. Het kan toch niet zijn dat er in Cultuurcentrum Zwaneberg geen plaats is voor een gedenkplaat voor onze ereburgemeester. Dat is het minste wat je kan doen”, sprak Van Hoof de meerderheid toe tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond. Die raad begon op vraag van Van Hoof met een minuut stilte voor de overleden Verbist-Vandewijngaerden. “In het gemeentehuis hebben wij een galerij van burgemeesters en zoals het past zullen wij ereburgemeester Verbist-Vandewijngaerden daar een plaats geven. Voor de rest willen wij bekijken wat er in de toekomst nog mogelijk is”, antwoordde algemeen directeur Hans Welters op de vraag van Van Hoof.