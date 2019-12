Oppositie kritisch over meerjarenplan Heist: “Als een kabbelend beekje dat op termijn gaat stinken” Antoon Verbeeck

14u02 7 Heist-Op-Den-Berg De twee oppositiepartijen in Heist-op-den-Berg eta+ en Vlaams Belang schoten met scherp tijdens de voorstelling van het meerjarenplan op de gemeenteraad van dinsdagavond. Jan Baestaens sprak van een beek die op termijn zal stinken en ook Vlaams Belang had geen goede woorden voor de plannen van CD&V, N-VA, Groen, Open Vld en PRO Heist.

“Deze meerjarenplanning is als een kabbelend beekje. De meerderheid is bezig, maar ook niet meer. Wat wil je met deze carrousel-coalitie. Iedereen wil iets van zijn verkiezingsprogramma realiseren”, sprak Jan Baestaens van eta+. “Vergeet niet dat er nog dossiers op het beleid zullen wegen: Hof ter Laken en de rioleringen in Heist. De prijs van de uitbreiding van het Cultuurcentrum Zwaneberg ging destijds de hoogte in. Als dit investeringen in de toekomst zal hinderen, mag u mij daarop afrekenen, sprak de burgemeester toen. Dat hij nu zelf maar zijn conclusie trekt. In plaats van een gewoon kabbelend beekje, zal hier in Heist het water in de beek stilstaan. En dat gaat stinken. Deze meerjarenplanning is gewoon te schimmig en wij kunnen niet anders dan dit afkeuren.” Baestaens verwees onder andere naar het uitblijven van een dorpskernvernieuwing in Pijpelheide en kon ook niet vatten dat de wateroverlast in Hallaar vanaf 2023 wordt aangepakt.

“Geen sterk werk”

“Dit is geen sterk werk”, nam Frans Poortmans van Vlaams Belang het woord. “Er is geen geld, klinkt het. Wat gaat men dan doen met de N10? 1,5 miljoen euro pompen in nieuwe fietspaden is ook veel te weinig. De meerderheid wil ook iets doen aan de scholen. Die zouden hier in Heist ‘te wit’ zijn. Wat gaat men dan doen? Campagne voeren in steden? Daar ligt niemand in Heist wakker van. Dit zijn nu slechts enkele opmerkingen. In de loop der jaren zullen we de vinger aan de pols houden.”