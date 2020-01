Opnieuw omrijden voor werkzaamheden in Lostraat: “Waarom kon dit niet samen met de werken aan het fietspad?” Antoon Verbeeck

22 januari 2020

09u41 0 Heist-Op-Den-Berg Na het fietspad, wordt binnenkort het

wegdek van de Lostraat in Heist-op-den-Berg onder handen genomen. Een

aantal betonplaten van de straat worden vernieuwd; een klus die zo'n

veertig werkdagen in beslag zal nemen. “Waarom kon men dit niet

samen met de fietspaden doen? Nu is er opnieuw hinder”, is

oppositiepartij Vlaams Belang kritisch.

In totaal wordt er zo'n 12 procent van

de rijweg, goed voor ongeveer 720 vierkante meter, vernieuwd. “De

werken zullen in drie fases verlopen. Doorgaand verkeer wordt

omgeleid, beurtelings verkeer is mogelijk voor plaatselijk verkeer.

Begin mei willen we met de werkzaamheden starten, om dan in juli

klaar te zijn. Het nieuwe zwembad aan de Lostraat zal langs één

kant bereikbaar zijn”, aldus schepen van Openbare Werken in

Heist-op-den-Berg David Geerts (PRO Heist).

De Lostraat ging een lange tijd gebukt

onder de werkzaamheden voor de komst van een nieuw fietspad, werken

die in de zomer van 2018 werden afgerond. “Waarom kon men deze

werkzaamheden niet combineren met de werken aan het wegdek? Nu is er

opnieuw hinder”, richtte Frans Poortmans van Vlaams Belang zich tot

de schepen tijdens de laatste gemeenteraad. “Daar was op dat moment

geen budget voor. We willen ook dat de werken in de Lostraat afgerond

zijn voor er in de straat een omleiding loopt voor de werkzaamheden

in de Westerlosesteenweg. De betonplaten zouden dan nog meer schade

oplopen, wat ons een pak meer geld zal kosten”, aldus Geerts. De

werken in de Lostraat hebben een prijskaartje van zo'n 300.000 euro.