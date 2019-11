Oplichters misbruiken CC Zwaneberg: “Valse wedstrijd met filmtickets” Antoon Verbeeck

28 november 2019

17u44 0

Cultuurcentrum Zwaneberg uit Heist-op-den-Berg waarschuwt voor oplichters. Op Facebook circuleert er momenteel een wedstrijd waarbij deelnemers kans maken op filmtickets van het cultuurcentrum. De wedstrijd is echter bedrog en levert je geen prijs op. Zwaneberg diende ondertussen al een klacht in tegen de fraude. “Deze zogenaamde wedstrijd gaat NIET uit van ons cultuurcentrum. Het gaat hier om een vals profiel”, klinkt het bij Zwanberg. “Wanneer je deelneemt word je blijkbaar benaderd via een persoonlijk bericht met de vraag om eerst verzendkosten te betalen. Als je daar op ingaat ben je je geld kwijt en krijg je geen geldig ticket om de film te bezoeken. Ook sommige bioscopen werden eerder al geconfronteerd met deze oplichting. Je kan altijd anderen waarschuwen over dit bedrog en zelf de valse Facebookpost rapporteren aan Facebook. Is het te laat, en ben je er toch ingetrapt? Contacteer dan Card Stop om de gebruikte kaart te blokkeren.”