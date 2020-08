Openbaar onderzoek naar zendmast in Averegten tijdelijk stilgelegd: “Meer dan 460 bezwaren tegen komst van 39 meter hoge pyloon” Antoon Verbeeck

29 augustus 2020

08u39 0 Heist-Op-Den-Berg Het openbaar onderzoek voor de komst van een zendmast aan provinciaal groendomein de Averegten in Hallaar is uitgesteld, en start volgende week opnieuw op. De plaatsing van het aankondigingsbord zou op een ontoegankelijke plaats hebben gestaan. Meer dan 400 bezwaarschriften tegen de 39 meter hoge mast werden tijdens het eerste openbaar onderzoek ingediend.

De zendmast zou zijn plaats krijgen in de omgeving van het onthaalgebouw van de Averegten op de Boonmarkt. Telecomoperatoren Telenet en Orange willen met de bouw van de pyloon het bereik in de omgeving verbeteren. Ook de provincie is vragende partij en ziet alleen maar voordelen in de bouw van de mast. Een aanpalend recreatiegebied werd uitgekozen als toekomstige bestemming. Tot 4 september kon er bezwaar worden ingediend tegen de plannen, maar het openbaar onderzoek werd nu stilgelegd. “Een van de klachten was dat de aankondigingsaffiche niet duidelijk gepositioneerd stond. Deze gaan ze nu verplaatsen”, bevestigt schepen van Milieu Sarah Wouters (Groen). Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg zal na het openbaar onderzoek een advies moeten geven. Het veegde eerder al het idee van een zendmast aan de speelpleinwerking langs de Boonmarkt van tafel.

Ontoegankelijke plaats

In de buurt lijkt men alvast niet te wachten op de komst van de zendmast. “Zoals eerder gezegd was de aankondiging van openbaar onderzoek op een ontoegankelijke plaats gezet zodat niemand die duidelijk kon lezen. Dit stond ook in onze lijst met bezwaren. De Administratie Leefomgeving van Heist-op-den-Berg heeft nu ingezien dat dit tot een procedurefout zou kunnen leiden, en heeft dit openbaar onderzoek per direct gestopt. Ook op het omgevingsloket is deze procedure nu tijdelijk niet te vinden”, zegt Guy Schollaert van buurtcomité Boonmarkt-Averegten.

Bezwaarschriften

“De acties van ons buurtcomité tegen de plaatsing van een mast op de Boonmarkt lopen erg goed. Momenteel zijn er reeds meer dan 460 individuele bezwaarschriften ingediend, waarvan een 400-tal van mensen uit de directe omgeving. Een 50-tal mensen hebben dit zelf ingevoerd op het omgevingsloket.” Met de herstart van het openbaar onderzoek krijgt het comité opnieuw vier weken de tijd om bezwaarschriften bij elkaar te krijgen. “De Administratie Leefomegving Heist-op-den-Berg heeft mij geconfirmeerd dat de reeds ingeleverde bezwaarschriften geldig blijven voor het nieuwe onderzoek en dat het onderzoek herstart wordt onder hetzelfde dossiernummer. We hebben de bezoekers van de Averegten en van Ten Kerselaere ook nog niet individueel geïnformeerd omdat dit niet zo evident is in tijden van corona. Uiteraard zijn daar nog veel mensen die bezwaar hebben”, besluit Schollaert.