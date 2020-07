Op zoek naar de perfecte staycation, deel 4. Eén met de natuur: een B&B op het water, in het bos of in de prachtige Netevallei

Heist-Op-Den-Berg

Dat #staycation een populaire hashtag wordt deze zomer, moeten we niemand uitleggen. Maar niet getreurd. Vijf weken lang bewijzen we dat je ook in de provincie Antwerpen een bijzonder verblijf kan boeken. Deze week gaan we op bezoek bij B&B Hullebrug in het landelijke Itegem, een pipowagen te midden van de natuur in Sint-Katelijne-Waver en een uniek verblijf op een boot in het Bonapartedok in Antwerpen. Meer unieke B&B’s vind je hier