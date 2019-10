Oostelijke Rondweg kost gemeente 3,9 miljoen euro Lokaal bestuur ontvangt kleine subsidie van 100.000 euro Antoon Verbeeck

09 oktober 2019

09u46 1 Heist-Op-Den-Berg Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg ontvangt 100.000 euro aan subsidies voor de realisatie van de Oostelijke Rondweg tussen de Herentalsesteenweg en Westerlosesteenweg, minder dan gehoopt. Dat betekent dat de gemeente 3,9 miljoen euro zal moeten neertellen om de langverwachte baan te kunnen aanleggen. Op dinsdagavond werd de contractuitbreiding van het project goedgekeurd op de gemeenteraad.

De Oostelijke Rondweg moet de centra van Heist-op-den-Berg en Booischot ontlasten van overbodig doorgaand verkeer en zwaar vrachtverkeer. De weg zal aansluiten op de Westerlosesteenweg en de Herentalsesteenweg, ter hoogte van de Broekstraat. Ondertussen weten we dat de gemeente de grootste last zal moeten dragen wat de financiering van het project betreft. Slechts een klein deel zal mee gefinancierd worden door het Vlaams Gewest. “Vanuit Vlaanderen ontvangen we 100.000 euro, voor de aansluiting aan gewestweg Westerlosesteenweg. De overige kosten voor de aanleg en het beheer van de Oostelijke Rondweg zijn voor de gemeente; het gaat om 3,9 miljoen euro”, legt schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist) uit. “De reden dat we geen groter subsidiebedrag ontvangen is dat de Oostelijke Rondweg geen verbindingsweg tussen twee industrieterreinen is. Er liggen nog een aantal straten tussen, waardoor de weg niet in aanmerking komt voor een groter bedrag.”

Rotonde

Dat houdt het lokaal bestuur echter niet tegen om verder werk te maken van de verbindingsbaan. Op dinsdagavond kreeg de uitbreiding van het contract met het studiebureau voor de oostelijke rondweg groen licht. “Het oude contract dateert al van 2005. Ondertussen is er op het gebied van procedures en wetgeving wel wat veranderd. Vandaar dat we het contract hebben aangepast”, gaat Geerts verder. “Ook de aanleg van een rotonde aan de Broekstraat-Herentalsesteenweg werd mee opgenomen als bijkomende opdracht. Het is onze intentie om na het bouwverlof van 2020 deze rotonde aan te leggen. De Oostelijke Rondweg zal in een latere fase hierop aansluiten” De laatste jaren zijn er heel wat gronden verworven op basis van het onteigeningsplan. Buiten een stuk grond aan de Herentalsesteenweg zijn alle gronden ondertussen in het bezit van de gemeente. “Zodra de nieuwe rotonde aan de Broekstraat er ligt, kunnen we verdere stappen zetten in het dossier. Ik schat de werken aan de rotonde een jaar in beslag zullen nemen”, klinkt het.