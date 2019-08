Ongeval met voetgangster aan Frans Coeckelbergsstraat-Oude Godstraat: “Wordt het niet tijd voor een zebrapad?” Antoon Verbeeck

03 augustus 2019

16u08 16 Heist-Op-Den-Berg Heeft het verkeerspunt Oude Godstraat-Frans Coeckelbergsstraat nood aan een zebrapad ter hoogte van café ‘t Pleintje? Gemeenteraadslid van ETA+ Marcel Van Hoof is alvast voorstander en verwijst naar een accident dat vanmorgen plaatsvond op het kruispunt. De schepen van Lokale Mobiliteit wil het punt meenemen naar de adviesraad.

Omstreeks 10.15 uur stak vanmorgen een oudere dame de Frans Coeckelbergstraat, het stuk tussen ‘t Pleintje en de bank Belfius, over. Een chauffeur komende uit de richting van de Bergstraat had haar niet opgemerkt en reed de dame aan. “Kort daarna waren wij ter plaatse. Ondertussen hadden ook al een verpleegster, huisarts en kinesist hun hulp aangeboden. De vrouw was bij bewustzijn, maar was uiteraard onder de indruk. De man achter het stuur was eveneens van slag. De MUG bracht de vrouw, die een open beenbreuk opliep, naar het ziekenhuis van Lier”, klinkt het bij de brandweer van Heist-op-den-Berg.

Zebrapad

Gemeenteraadslid Marcel Van Hoof (ETA+) werd op de hoogte gebracht van het nieuws en vindt dat het tijd word voor een zebrapad. “Nog niet zo heel lang geleden was het bijna prijs. Deze keer is er wel iemand gewond geraakt. Een zebrapad ter hoogte van ‘t Pleintje en Belfius kan de veiligheid voor de voetgangers, die hier echt uit hun doppen moeten zien, alleen maar verhogen”, legt Van Hoof uit. “De verkeerssituatie op het plein werd gewijzigd om de werken aan de academies in goede banen te kunnen leiden. Daardoor rijden er nu meer wagens de Frans Coeckelbergsstraat in. Chauffeurs die uit de Bergstraat komen, denken dat ze op het plein opnieuw het gaspedaal mogen indrukken en hebben dan minder oog voor de voetgangers en fietsers.”

Zone 30

“Het gaat hier om een zone 30 waar je in principe als voetganger overal mag oversteken. Als je in deze zone een zebrapad aanlegt creëer je twijfel bij zowel chauffeurs als zwakke weggebruikers. Je krijgt een veiligheidsgevoel aan het zebrapad, maar neemt het op andere plaatsen weg”, reageert schepen van Lokale Mobiliteit in Heist Katleen Vantyghem (N-VA). “In september starten de vergaderingen van de adviesraad verkeer. Ik wil samen met de raad een zebrapad op deze plaats bekijken, maar dan wel in een groter geheel. Er zijn een aantal zaken op til op en aan de bergsite, denk aan het nieuwe academiegebouw, het woonproject in de Kloosterstraat en blijvende problemen in de Grotstraat. Het is belangrijk dat we al deze situaties als één geheel bekijken.”