Oliespoor zorgt voor glad wegdek Tim Van Der Zeypen

29 september 2020

10u25 0

De lokale politiezone Heist waarschuwt autobestuurders voor het gladde wegdek op de Isschotweg in Itegem (Heist-op-den-Berg). Vanochtend verloor een voertuig vermoedelijk zijn lading en raakte de rijbaan op verschillende plaatsen besmeurd met olie. “Wees voorzichtig en pas je snelheid aan", luidt het bij de politie van Heist-op-den-Berg. Ook in naburige gemeenten van Heist-op-denBerg zou er sprake zijn van een gelijkaardige vervuiling op de rijbaan. Zo zou er volgens verschillende autobestuurders een spoor lopen van Itegem richting Kessel en ook in Lier en in Duffel werd er olie op de rijbaan vastgesteld. Verschillende korpsen van de brandweerzone Rivierenland kwamen ter plaatse om de smurrie op de rijbaan op te ruimen en de situatie zo snel mogelijk onder controle ter krijgen.



