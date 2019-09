Nu ook sms-actie voor zieke Mathis (1,5), die behandeling van 182.000 euro nodig heeft Els Dalemans

22 september 2019

17u06 0 Heist-Op-Den-Berg Het Belgisch KinderKanker Steunfonds (BKKS) is een sms-actie gestart voor de kleine Mathis Geens uit Booischot. Hij is 17 maanden oud en heeft een kwaadaardig tumor op zijn bijnier: neuroblastoom. Een nieuwe immunotherapie kost echter 182.000 euro. "We zamelden met andere acties al 51.000 euro in, alle hulp is dus welkom", reageert mama Annick Tielemans.

Op amper enkele dagen tijd werd 1,9 miljoen euro ingezameld, nodig voor het medicijn voor de negen maanden oude baby Pia uit Wilrijk. Dat succesverhaal bracht het Belgisch KinderKanker Steunfonds ertoe om ook voor Mathis een gelijkaardige actie op te zetten. “We kregen eerder deze week de vraag of we zo’n actie een goed idee vinden en natuurlijk hebben we meteen ingestemd. Ook al sturen maar enkele mensen een sms: alle beetjes helpen”, zegt Tielemans.

“Ik weet niet goed wat we kunnen verwachten. Misschien zijn mensen het - na hun steun aan Pia - beu om met gelijkaardige acties geconfronteerd te worden? Of misschien beseffen velen nu net hoe ze met een klein gebaar een groot verschil kunnen maken? Dat is op dit moment moeilijk in te schatten. Dankzij andere acties - via BKKS en via Facebook - werd al 51.000 euro ingezameld. We zijn ook druk in de weer met een wafeltjesverkoop, via familie en vrienden.”

Mathis is 17 maanden oud maar heeft al acht chemokuren, veertien bestralingen, een operatie en een stamceltransplantatie achter de rug. De terugbetaling van het medicijn dat hem nu zou kunnen helpen, moet nog door een commissie worden onderzocht. “Als er uiteindelijk tóch een terugbetaling komt, gaat het ingezamelde geld via BKKS sowieso naar een ander kindje met kanker. Er zijn spijtig genoeg nog zoveel anderen die financiële steun kunnen gebruiken.”