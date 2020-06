Nieuwste telg van de Bergstraat The Social Boutique werkt zonder menukaart: “Serveren gerechten om te delen” Antoon Verbeeck

19 juni 2020

15u42 0 Heist-Op-Den-Berg Heistenaar Ian Bakkovens (29 jaar) en de Antwerpse Yoni Vercammen (31) openen volgende maand met The Social Boutique een nieuwe horecazaak in de Bergstraat. Het duo gaat werken zonder menukaart en kiest voor een foodsharing-concept, waarbij je gerechtjes deelt met tafelgenoten.

“Wat er precies wordt geserveerd kan je terugvinden op ons bord. Het aanbod is telkens zeer gevarieerd en vers. Zowel liefhebbers van vlees en vis als vegetariërs zullen hier aan hun trekken komen”, vertelt chef Ian. “De opening van een eigen zaak vloeit voort uit mijn passie voor koken. Ik kook geregeld thuis voor vrienden en dan probeer ik nieuwe dingen uit. Met de feedback die ik van hen krijg, ga ik dan opnieuw aan de slag in mijn keuken.”

Juli

Yoni neemt de zaal voor haar rekening, die momenteel nog wordt verfraaid. Het pand stond voordien bekend als de thuishaven van een soepbar en kreeg de laatste maanden een nieuw jasje. “Zo kreeg alles, ook de gevel, een likje verf en hebben we het pand iets anders ingedeeld. In eerste instantie hadden we graag in juni met de braderij geopend, maar corona stak er een stokje voor. We keken nog even de kat uit de boom, hopende op een versoepeling van de horecamaatregelen, maar we kunnen niet langer wachten. Midden juli gaan de deuren open.” The Social Boutique, een pop-up van twee jaar, is geopend van vrijdag tot en met zondag. “Eén keer per maand zijn we van plan om op vrijdagavond een deejay of band uit te nodigen. Niet alleen het eten moet lekker zijn, er moet ook sfeer zijn natuurlijk”, klinkt het.