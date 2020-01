Nieuwe website bundelt cijfergegevens over Heist-op-den-Berg Antoon Verbeeck

10 januari 2020

15u14 4

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg heeft met www.heist-op-den-berg.incijfers.be een webstek in het leven geroepen die allerlei cijfermateriaal van de gemeente verzamelt. 17 thematische dashboards presenteren grafieken en diagrammen over de bevolkingssamenstelling, economie, detailhandel, financiën, maar ook over armoede, klimaat, onderwijs en nog veel meer. “Je kan de cijfers voor Heist-op-den-Berg vergelijken met die van de provincie, het arrondissement of Vlaanderen. Voor sommige thema’s kan je dieper inzoomen zodat je de gegevens op niveau van de deelgemeente of buurt kan zien. De gegevens op deze website zijn afkomstig van de Vlaamse provincies. Wie handig is met cijfers en databanken, kan zelf grafieken maken”, klinkt het.

Klik op deze link om de website te bezoeken.

Meer over Heist-op-den-Berg