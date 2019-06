Nieuwe wandelzoektocht doet Alice van Wonderland naar De Averegten verhuizen Antoon Verbeeck

20 juni 2019

Derdejaars van de basisschool uit Hallaar mochten vandaag in primeur de nieuwe avonturenwandeling en zoektocht ‘Alice in Averegtsland’ in provinciaal groendomein De Averegten uittesten. Tot en met 1 september kunnen kinderen met hun familie de wandeling afleggen en krijgen ze op hun pad elf haltes, goed voor ongeveer twee uur zoek- en spelplezier, voor de kiezen. Bij elke halte vind je een fragment uit ‘Alice in Wonderland’, een opdracht en een raadsel. “We maken bezoeken aan onze natuurgebieden aantrekkelijker door evenementen in de natuur te organiseren en door speelse themawandelingen aan te bieden voor het grote publiek. Met deze nieuwe zoektocht ‘Alice in Averegtsland’ bereiken we weer andere doelgroepen en geven we iedereen de kans om natuur in een spel te integreren en actief mee te maken. Alice nodigt alle generaties uit: kinderen, ouders en grootouders. Dat is ook de missie van de provincie: mensen samenbrengen”, aldus directeur Provinciale Groendomeinen regio Kempen Els Goyvaerts.