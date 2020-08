Nieuwe scholengemeenschap Briljant gaat van start op 1 september: “Voordelen voor de scholen, voor leerlingen verandert er niets” Antoon Verbeeck

29 augustus 2020

15u10 0 Heist-Op-Den-Berg In Berlaar, Heist-op-den-Berg, Putte en Koningshooikt start op 1 september de nieuwe scholengemeenschap Briljant. Door vanaf september de krachten te bundelen willen de aangesloten scholen hun “werking op een hoger niveau tillen en de vruchten plukken van de samenwerking”. Samen tellen ze om en bij de 5.000 leerlingen.

De vzw christelijke scholen Briljant is een feit. De nieuwe scholengroep telt zowel basisscholen als secundaire scholen en een school in het buitengewoon onderwijs. Het gaat om de Vrije Basisscholen in Berlaar, Putte, Beerzel, Peulis, Heist-op-den-Berg, Itegem, Hallaar, Wiekevorst en Koningshooikt, alsook om de vrije kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan ’in Wiekevorst. Verder zijn er nog de secundaire scholen Sint-Lambertusinstituut (Heist) en Heilig Hart van Maria (Berlaar), en het Heistse Instituut Mevrouw Govaerts voor buitengewoon onderwijs. “Het unieke aan deze groep is het zeer diverse onderwijsaanbod dat hij aanbiedt: gewoon en buitengewoon basisonderwijs in Beerzel, Berlaar, Hallaar, Heist-op-den-Berg, Itegem, Koningshooikt, Peulis, Putte en Wiekevorst en daarnaast ook gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in Berlaar en Heist-op-den-Berg. In onze nieuwe scholengroep verwelkomen we kinderen vanaf 2,5 jaar in de kleuterklassen en begeleiden we hen doorheen het basisonderwijs”, zegt Wim Van Asch, kersvers voorzitter van Briljant.

Eigenheid

“Onze brede waaier aan studierichtingen in het secundair onderwijs biedt jongeren slaagkansen in zowel de beroepswereld als in alle studierichtingen in het hoger onderwijs. Hiervoor werken we samen op basis van een gemeenschappelijke inbreng vanuit elke school en dit met respect voor elk bestaand pedagogisch project. Elke school is en blijft daarbij uniek en evenwaardig.” Het idee van een nieuwe scholengemeenschap rijpte bij Heilig Hart Van Maria Berlaar, die naar partners zocht. Hoewel ze nu tot één vzw behoren, zal elke school haar eigenheid behouden. “Elke school heeft een eigen campusraad die de brug slaat met de lokale gemeenschap. Aan de overkoepelende Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw christelijke scholen Briljant neemt elke school deel. We doen samen wat we samen kunnen, maar laten ook in de eigen school wat daar best gebeurt”, weet afgevaardigde bestuurder Jan Van Deuren.

Leerlingen

“De leerlingen en ouders zullen voor geen veranderingen komen te staan. Voor de scholen zelf zijn er wel wat voordelen. De voornaamste reden dat we ons groeperen is dat we bepaalde kosten kunnen delen, denk maar aan boekhouding, ICT en een preventieadviseur. Scholen kunnen zich daardoor meer focussen op de pedagogische taak. Hiermee bieden we ook een antwoord op de oproep van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om aan schaalvergroting te doen”, vertelt Van Asch.