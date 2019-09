Nieuwe ondervoorzitter en secretaris bij N-VA Heist-op-den-Berg Antoon Verbeeck

30 september 2019

Meerderheidspartij N-VA Heist-op-den-Berg heeft een nieuwe ondervoorzitter en secretaris. Thomas Van Hoof, 25 jaar uit Pijpelheide, werd verkozen als ondervoorzitter. Hij is gemeenteraadslid en vervult de functie van commissievoorzitter Financiën, intergemeentelijke samenwerking en AGB. De functie van secretaris wordt voortaan ingevuld door Shani Vermeulen. De dertigjarige uit Booischot is ook jongerenverantwoordelijke van de afdeling. “Ons afdelingsbestuur telt een krachtige kern van 30 bestuursleden, bestaande uit fractieleden, gemeenteraadsleden-schepenen en algemene bestuursleden. Ik ben trots op deze goed geoliede vernieuwende machine, die momenteel als centraal orgaan met man en macht het nieuwe gemeentebeleid aan het uitwerken is en ze de komende legislatuur tevens succesvol zal aansturen. Als voorzitter blijf ik ijveren voor een verjonging van onze lokale afdeling, de opbouw van een jong-N-VA met nieuwe frisse ideeën. De opname van Thomas en Shani is hierin al een eerste belangrijke stap”, aldus voorzitter Patrick Cottenie.