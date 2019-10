Nieuwe AD Delhaize op De Bos opent de deuren Antoon Verbeeck

09 oktober 2019

20u51 0 Heist-Op-Den-Berg Vanavond ging de gloednieuwe AD Delhaize buurtwinkel op het woondomein De Bos, een voormalig voetbalterrein in Heist-op-den-Berg, officieel open. De winkel is zo’n 2.000 m² groot en klanten vinden er een uitgebreid assortiment van een 20.000-tal producten.

“Mijn ouders openden in 1954 een winkeltje van zo’n veertig vierkante meter in de stationsbuurt. Een twintigtal jaar later nam ik de zaak over en in 1994 verhuisde ik met de winkel naar de Kattestraat in het centrum. Mijn vader zei altijd: als je ooit de kans krijgt om een grotere supermarkt te openen op De Bos, waar ik vroeger nog gevoetbald heb, moet je die zeker grijpen. Nu zijn we eindelijk zover”, legt Johan uit, wiens dochter Cathérine de zaak zal runnen. De nieuwe Delhaize is voorzien van de nieuwste snufjes, zoals cashmanagementsystemen en zelfscankassa’s. De personeelsleden van de winkel, die met een veertigtal zijn, kregen de eer om het lintje van de zaak door te knippen. “Voor een groot deel is deze nieuwe winkel ook hun verdienste”, besluit Johan. De voormalige supermarkt in de Kattestraat wordt in de toekomst een fitness. De Delhaize in Itegem, die ook in handen was van de familie Cannaerts, werd overgenomen en blijft verbonden aan Delhaize.