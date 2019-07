Nieuwbouw academies loopt vertraging op Antoon Verbeeck

11 juli 2019

14u50 0

De bouwwerken aan de nieuwe gemeentelijke academies in de Oude Godsstraat lopen vertraging op. Op 9 januari stond de laatste bouwdag gepland, maar die timing is niet langer haalbaar. Gemeenteraadslid van ETA+ Marcel Van Hoof vroeg naar een stand van zaken. “De werkzaamheden zijn gestart op 27 augustus 2018. Er zijn vijfhonderd dagen voor de uitvoering van de werkzaamheden, dus tot 9 januari 2020. Ondertussen zijn er al twee termijnverlengingen voor in totaal 21 dagen goedgekeurd door onvoorziene omstandigheden”, reageerde schepen van Onderwijs Eddy Gorris (N-VA). De vertragingen zijn te wijten aan het feit dat ze op puin zijn gestoten van een oude waterput en een betonmassief, wat meer tijd kostte om uit te graven. Het lokaal bestuur vroeg ook een nieuwe termijnverlenging aan om extra ‘onderschoeiingen’ aan te brengen aan een aanpalend pand. “We wachten nog op de goedkeuring. Het zou een extra werktijd van veertig dagen opleveren. Al bij al is het een beperkte vertraging.” De academies zouden dan in april hun intrek nemen in de nieuwbouw.